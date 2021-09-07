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تعرف على كيفية الحصول على الزمالة والمنح الدراسية بكلية العلاج الطبيعي ببنها

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تعرف على كيفية الحصول على الزمالة والمنح الدراسية بكلية العلاج الطبيعي ببنها تعرف على كيفية الحصول على الزمالة والمنح الدراسية بكلية العلاج الطبيعي ببنها

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نظمت كلية العلاج الطبيعي، جامعة بنها، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية، الثلاثاء، ندوة حول كيفية التقدم للحصول على الزمالة أو المنح الدراسية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وحضور الدكتور وليد طلعت منصور القائم بأعمال عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و٥٠ طالب، وذلك لمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد.

قال بيان صحفي، إنه حاضر في الندوة الدكتور مهران مختار النجار الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الذي قام بشرح وتعريف أهداف وأنشطة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وأهم الجهات المحلية والدولية الداعمة للمنح الدراسية، بالإضافة إلى كيفية التقدم للحصول على المنح دراسية، وما هي العوامل الواجب مراعتها للحصول عليها، وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

وعلى هامش الندوة، تم إعطاء الطلاب فرصة لتقديم الأسئلة للمحاضر، بالإضافة إلى توزيع استبيان من مكتب العلاقات الدولية لمعرفة مدى رضائهم عن المحاضرة، ومدي الإستفادة من المحاضرة، وهل استطاعوا من خلال المحاضرة التعرف على أنشطة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وهل يرغب الطلاب في مزيد من المحاضرات، ومقتراحاتهم لمواضيع المحاضرات المقبلة.

المصرى اليوم

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