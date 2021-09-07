تنفيذ 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء

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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد لتنفيذ ثلاث محطات محولات، اثنان منها على الجهد الفائق 220/66 ك.ف، والثالثة على الجهد العالي 66/22 ك.ف، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للتجارة والتوزيع حيث سبق وفازت شركة السويدي بتنفيذ هذه المشروعات من خلال عمل ممارسة تضمنت العديد من الشركات المحلية والعالمية.

وأوضح شاكر في تصريحات صحفية ان العقود تبلغ قيمتها الإجمالية للعقد حوالى 1150 مليون جنيه مليار ومائة وخمسون مليون جنيه، ويتم تمويل هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ للمشروعات الثلاث (16 شهر) من تاريخ أمر الإسناد.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، وفي ضوء ذلك يسعى القطاع لتلبية كافة متطلبات التنمية للمشروعات القومية والاستراتيجية بالدولة، وبأقل تكلفة وأعلى جودة ويأتي في قلب هذه الاهتمامات وعلى رأس أولوياتها تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد شاكر أم تلك الخطوة تأتي إستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية للدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتوفير وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية بشمال ووسط سيناء وتأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.