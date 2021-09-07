رئيس جامعة قناة السويس: كلية الآداب والعلوم الإنسانية تستعد لاستقبال 2800 طالبًا مستجدًا

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شدد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الثلاثاء، على سرعة تنفيذ كليات الجامعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى عرضها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، بتطعيم عناصر منظومة الجامعه بكلياتها ومعاهدها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد «زكي» رفع درجة الاستعداد القصوى بكل بالكليات وتجهيز اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كل منتسبي الجامعة.

جاء ذلك أثناء تفقده لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، يرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على آخر استعدادات الكلية للعام الدراسي الجديد. وكان فى استقبالهما كلا من الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية، والدكتور أسامة سليم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أنور جمعة، مدير القياس والتقويم.

وحرص «زكي» على تفقد معامل الكلية، والتي تشمل معمل الترجمة الفورية، ومعمل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعمل محمود عثمان لنظم المعلومات، ومعمل المساحة، مشيرًا إلى أن كلية الآداب تستعد لاستقبال ما يقرب من 2800 طالب مستجد للدراسة بـ18 قسم وشعبة بالكلية، مؤكدًا على أنه مع الإقبال الشديد على البرامج المميزة سيتم زيادة الأعداد المقبولة للبرامج بنسبة 10% عن العام الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى ضرورة تسجيل الطلاب للحصول على تسجيل الطلاب بيوم على الأقل وذلك لتفادي الزحام، وطالب «شقيدف» طلابه بضرورة أخذ الجرعة الثانية من نفس المكان الذي تم منه الجرعة الأولى، وفي حالة التسجيل فقط للحصول على اللقاح يمكن للطالب أخذه بالجامعة.

بدوره، أوضح الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية، أنه سيتم البدء بالتنسيق الداخلي للأقسام بعد الإنتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، الأحد ١٢ سبتمبر، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد معايير التنسيق الداخلي من مجلس الكلية وفقًا للأعداد بواقع 150 طالب بقسم اللغة الإنجليزية الحاصلين على أعلى درجات بها، وقسم اللغه الفرنسية سيتم قبول أعلى 100 طالب حاصلين على درجات باللغة الفرنسية، وقسم اللغة الصينية يتم قبول 15 طالبًا فقط الأعلى بالمجموع الاعتباري (الإنجليزيه +اللغه الثانيه + المجموع)

وعن البرامج المميزة، أشار «السعدني» إلى أنه سيتم قبول بحد أقصى 200 طالب الحاصلين على أعلى درجات باللغة الإنجليزية ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، و100 طالب برنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية للحاصلين على أعلى الدرجات بها، أخيرًا قسم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية GIS والاستشعار.

زكى يعلن:كليه الآداب والعلوم الإنسانية تستعد لإستقبال ما يقرب من ٢٨٠٠ طالب بالفرقه الأولى

زكى يعلن:كليه الآداب والعلوم الإنسانية تستعد لإستقبال ما يقرب من ٢٨٠٠ طالب بالفرقه الأولى