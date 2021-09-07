محافظ الوادي الجديد يستقبل قافلة «أبواب الخير» للمساعدات الإنسانية

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، قافلة «أبواب الخير» والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق تحيا مصر، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية ومسئولي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.

وتفقد المحافظ سيارات القافلة والتي تضم ٣ شاحنات محملة ب ٦ آلاف كرتونة مواد غذائية جافة وزن 11 كيلو للكرتونة ضمن مبادرة «بالهنا والشفا» تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، و٩ كراسي غسيل كلوي ضمن مبادرة «كلنا جنبك».

وأعرب الزملوط عن خالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم الحالات الأكثر إحتياجاََ لرفع العبء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.