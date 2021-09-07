تحرير ٣٦٢٨ محضرا متنوعا في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

وفي هذا الإطار شنت الإدارات التموينية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، حملات مفاجئة لضبط الأسواق، أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣٦٢٨ محضراً متنوعاً منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية، ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط ٢٢ طنا و٦٠٠ كيلو دقيق مدعم، و٥ أطنان و٦٢٥ كيلو ملح، و١٥٠٠ كرتونة سناكس، و١٧ طن مخلل، و٢ طن مكرونة، و٢٩٦ كيلو جبنة، و٢٠٠ كيلو شيكولاتة، و٢٥٠ كيلو لحوم، و٢ طن و٣٣٥ كيلو سكر، و١٠ شكائر ردة جميعها سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط ٣٩٠ شيكارة أعلاف، و٢٣٠ كيلو صابون، و١٠٠ لتر ماء مقطر جميعها سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وأكدت استمرار شن الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.