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«الكلاب ليست نجسة».. أمل حجازي تُثير الجدل بآية قرآنية على «فيس بوك»

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«الكلاب ليست نجسة».. أمل حجازي تُثير الجدل بآية قرآنية على «فيس بوك» «الكلاب ليست نجسة».. أمل حجازي تُثير الجدل بآية قرآنية على «فيس بوك»

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أثارت المطربة أمل حجازي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كلب صغير عزمت على تربيته، مشيرة إلى أن الكلاب ليست «نجسة»، إذ استشهدت بحديث نبوي شريف يثبت رأيها في تربية الكلاب.

قالت «أمل» عبر موقع «فيس بوك»:«حديث إن الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجس لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ان لا نأكل الخنزير لانه مضر بالصحة وهو ايضاً ليس نجساً فهو من مخلوقات الله».

وأضافت :«والله لا يخلق شيئاً نجس فقط لحمه مضر بالصحة لانه يحتوي على جرثومة يمكن ان تهلك الانسان !اما الكلب فذكره في سورة الكهف على انه كان صديق لاصحاب الكهف وذكر لنا ايضاً أن نأكل مما امسك (بفمه) فكيف له يكون نجساً !!هذا مخالف تماماً للقرآن!! وانا شخصياً ضد أي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي اعجبكم ام لم يعجبكم.. المهم هذا صديقي الجديد».

وعلق أحد المتابعين على المنشور قائلا:«لعاب الكلب هو الذي فيه نجاسة وده معناه ان لعابة لو جه على حاجة تطهريها مش كل حاجة مخالفة لهوانا نتضايق منها وانا عن نفسي عندي كلب وبلعب معاه ولعابة بيجي عليا بس بطهر لبسي أو بغيرة لما بخلص لعب معاه وبالمناسبة كلبك شكله حلو»

وكتب آخر عبر المنشور بموقع «فيسبوك»: «مع كل الاحترام لحضرتك بس ممكن لو متابعة الشيخ محمد أبوبكر والشيخ رمضان عبدالرازق وبعض مشايخنا الأفاضل هتعرفى انه مينفعش الكلب يتواجد في مكان الأكل والشرب والعبادة داخل المنزل وإذا كان لابد منه مثلا للحراسة يكون في حديقة أو مكان مفتوح خارج مكان المعيشة وتقدرى تتاكدى بنفسك من صحة المعلومة.. وللعلم انا عندى في البيت قطط وطيور زينة ومن عشاق تربية الحيوانات الأليفة».

وعلق آخر قائلا: «خدي بالك.. لو كلامك دا يتحمل خطأ ولو بسيط (هتاخدي وزر أي حد يتبعه ببساطة) دا لو حضرتك خايفه ع اخرتك أو خايفه عموما من ربنا لكن لو حضرتك عندك ميول معينة لتسيس الموضوع وانك تحاولي تغيري مفهوم راسخ بصورة كلب يستعطف المشاعر وردك المبالغ فيه انك بتعملي العقل وليس ك أتباع وهكذا ياعني.. ف سيادتك ناجحة وبتخدمي توجهات كتير اوي كلها هتوديكي لحيطه سد ف الدنيا واتمني ربنا يهدي ويصلح حالك وميبقاش دا حجه عليكي لدخولك النار».

المصرى اليوم

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