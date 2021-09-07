«سيمون» ضمن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بـ«الإسكندرية للسينما الفرانكفونية»

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يطلق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية أول دوراته، السبت المقبل، 11 سبتمبر، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وتستمر حتي 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.

وحسبما أعلنت إداراة المهرجان فان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تترأسها النجمة الفرنسية الكبيرة أن بريجيت روون، المولودة في 28 سبتمبر 1946 في تولون بفرنسا وظهرت لأول مرة في السينما عام 1971 وذلك في «Out 1، noli me tangere» للمخرج العالمي جاك ريفيت، وكان هذا العمل بمثابة بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات.

وفي السبعينيات، قدمت بريجيت روان عدة مسرحيات وأعمال تليفزيونية مميزة وهو ما جعل الأضواء تتركز عليها بنسبة أكبر وتكتسب المزيد من الشعبية والجماهيرية.

وأخرجت أول فيلم قصير لها بعنوان «Grosse» وفاز بجائزة César في عام 1986، ثم قدمت فيلمها الروائي الأول «Outremer» عام (1990)، الذي نال جائزة في أسبوع النقاد خلال مهرجان كان السينمائي عام 1990.

وفي عام 1998، كانت عضوة في لجنة التحكيم في الدورة الـ 48 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وكانت جزءً من لجنة التحكيم الكبرى لمهرجان «Festival du grain à démoudre» في عام 2010.

وبريجيت روون أيضا عضوة في مجموعة 50/50 التي تسعي إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل والتنوع في السينما والصناعات السمعية والبصرية.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان في عضويتها عدد من الأسماء السينمائية الفرانكوفونية منهم المخرج التونسي مهدى هميلى وهو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج تونسى درس السينما في باريس، ويعد واحد من أبرز صانعى الأفلام التونسيين الشباب ولديه بصمة مهمة في المشهد السينمائى التونسى الحالي وقام بتأليف وإخراج العديد من الأفلام مثل «La Nuit de Badr» أو «Li-La» أو «Thala mon amour» .

كما تضم اللجنة في عضويتخا الفنان الفرنسي راديفوج رشا بوكفيتش هو من أصل صربي، يعمل بين بيلجراد وباريس ولوس أنجلوس .

بدايته كانت عام 2000 بظهوره في الفيلم القصير «Pena za brijanje» الذي مثل بدايته الحقيقية في عالم صناعة السينما والحافلة بالنجاحات .

وتم ترشيحه لاحدي جوائز سيزار في دورتها الـ 32 وذلك بدوره المتميز في «La Californie» .

كتب بوكفيتش عام 2019 سيناريو فيلمه الأول «The Talentless» والذي قام أيضا باخراجه، ولأن العمل ظهر بصوره مميزة وساحرة حصد عدد من الجوائز .

قدم دور الشرير «Alik» في فيلم «A Good Day to Die Hard» وذلك عام 2013 مع بروس ويليس وجاي كورتني وسيباستيان كوش، وقد اهله دوره ليكون عضو في نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية (SAG).

شارك رشا بوكفيتش في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية الاجحة، ومن أبرزها: «Moj rodjak sa sela» و«Cvat lipe na Balkanu» و«Prvaci sveta» و«Genius

وتضم اللجنة من مصر الفنانة سيمون التي بدأت مشوارها الفني كمغنية وحققت شهرة عريضة ويعود الفضل للمخرج خيري بشارة في تقديمها كممثلة من خلال فيلم أيس كريم في جليم أمام نجم الغناء عمرو دياب كما قدمها المخرج داود عبدالسيد في فيلم يوم مر يوم حلو أمام سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة ومع المخرج الراحل محمد النجار قدمت فيلم الهجامة أمام النجمة ليلي علوي وغيرها وقدمت سيمون العديد من التجارب التليفزيونية الناجحة منها مسلسل بين السرايات وحلم الجنوبي والكبريت الأحمر والأب الروحي وفارس بلا جواد وزي الورد كما شاركت الفنان الكبير محمد صبحي بطولة أكثر من عرض مسرحي مثل كارمن ولعبة الست .

صورة جديدة نشرتها الفنانة سيمون - صورة أرشيفية

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