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ندوات لهاني سلامة وسمير صبري بمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

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ندوات لهاني سلامة وسمير صبري بمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية ندوات لهاني سلامة وسمير صبري بمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

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ينطلق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية أول دوراته، السبت المقبل، 11 سبتمبر، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وتستمر حتي 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.

ومن المقرر أن يترأس الناقد «سيتريك سوبتفالي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة وتضم في عضويتها المخرج التونسي مختار العجيني والمخرج المصري موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة.

أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية ومن المقرر أن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدي الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة

يقيم المهرجان مجموعة من الفعاليات في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عدد من اللقاءات المفتوحة منها لقاء مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري ولقاء أخر مع الفنان سمير صبري رئيس المهرجان في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة.

المصرى اليوم

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