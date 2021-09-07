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ريال مدريد بعد تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية: «الدوري مغشوش»

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ريال مدريد بعد تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية: «الدوري مغشوش» ريال مدريد بعد تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية: «الدوري مغشوش»

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اشتعلت الأجواء مبكراً في بطولة الدوري الإسباني بين قطبي القمة فريق ريال مدريد وغريمه برشلونة، منذ بداية الموسم الجاري وقبل الوصول للمراحل الحاسمة من الصراع على اللقب.

وجاء تأجيل مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، والتي كانت مقررة يوم السبت المقبل على أرض ملعب خوان سانشيز بيزخوان، ليثر غضب مسؤولي ريال مدريد.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية، ضمن منافسات الليجا، وأشار مسؤولو برشلونة إلى أن المباراة تأجلت بقرار من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بناء على رغبة رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا».

وأوضح بيان رابطة اللا ليجا أن تأجيل المباراة جاء بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي برشلونة وإشبيلية مع منتخبات أمريكا الجنوبية التي تخوض جولة جديدة يوم الجمعة المقبل، في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات 2022.

وأشعلت إذاعة «كواترو» الإسبانية، الأجواء اليوم بعدما كشفت عن الغضب داخل نادي ريال مدريد، موضحة أن مسؤولي النادي الملكي بعد قرار التأجيل يعتقدون أن الدوري مغشوش.

المصرى اليوم

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