مقتل 3 مدنيين في تفجير سيارة بعفرين السورية و انباء عن مقتل 3 اخرين في درعا

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قتل 3 مدنيين وأصيب 6 بجروح، الأحد، جراء تفجير سيارة في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت ولاية هطاي التركية في بيان أن سيارة مركونة بحي الأشرفية وسط عفرين انفجرت بعد ظهر اليوم، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال.

وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مع إطلاق قوات الأمن المحلية تحقيقا بالتفجير بالتنسيق مع ولاية هطاي.

وقالت مصادر محلية في درعا انه قتل 3 مدنيين جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا .

ويذكر ان النظام السوري قصف احيباء من درعا بصواريخ ارض جو صباح الاحد .

و يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.

ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.​​​​​​​

الاناضول