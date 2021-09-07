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رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية

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رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية
ناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة

رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الخارجية

‬استقبل الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية .

ونوه الجانبان خلال الاستقبال بمرور أكثر من 61 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية نيجيريا الاتحادية بعد استقلالها عام 1960م، وما يجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعاون مثمر أساسه الأخوة والاحترام المتبادل.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتوطيد التنسيق والعمل المشترك على كل المستويات بما يسهم في رفاه وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الجانبان جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

ونوّه الجانبان بالتعاون المثمر بين البلدين في ضوء اتفاق أوبك+، والمساهمة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار أسواق الطاقة عالمياً.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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