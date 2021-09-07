إصابة 4 أشخاص وانهيار جزء لمنزلهم نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في الغربية

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أُصيب 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز أدت إلى انهيار جزئي بأحد المنازل بمدينة طنطا. تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة شارع الحكمة أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وانهيار جزئي بالمنزل.

أكدت التحريات إصابة 4 أشخاص بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى وحدوث انهيار جزء من المنزل.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أي آثار للنيران، وإخطار حي أول طنطا لمعاينة العقار وعمل تقرير لرفعه للإدارة الهندسية.

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.