أخبار عاجلة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 4 أشخاص وانهيار جزء لمنزلهم نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في الغربية

Print
إصابة 4 أشخاص وانهيار جزء لمنزلهم نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في الغربية إصابة 4 أشخاص وانهيار جزء لمنزلهم نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُصيب 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز أدت إلى انهيار جزئي بأحد المنازل بمدينة طنطا. تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة شارع الحكمة أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وانهيار جزئي بالمنزل.

أكدت التحريات إصابة 4 أشخاص بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى وحدوث انهيار جزء من المنزل.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أي آثار للنيران، وإخطار حي أول طنطا لمعاينة العقار وعمل تقرير لرفعه للإدارة الهندسية.

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان «تبسيط العلوم» (التفاصيل)

طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان «تبسيط العلوم» (التفاصيل)

فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر

فوج أمريكي يُشاهد «بانوراما التراث» في مكتبة مصر العامة بالأقصر

للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا

للطلاب المقبولين الجدد بالجامعات.. 5 خطوات للحصول على لقاح كورونا

إزالة 26 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية

إزالة 26 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية