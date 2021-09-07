وزير خارجية بوروندي: نؤيد حل قضية «سد النهضة» عن طريق الحوار بين الدول الثلاث

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أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الشعبين المصري والبورندي يرتبطان بعلاقات ممتدة وقوية، مشيرًا إلى أن هناك قدر عالي من التوافق في الرؤي بين مصر وبورندي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات وتحقيق الاستقرار والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التنمية.

وقال «شكري» في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، الثلاثاء، إن «هناك تفهم للقضايا التي تهم البلدين، ودائما كانت مواقف بوروندي داعمة لمصر ومتفهمه للقضايا الجوهرية التي تمس الأمن القومى المصري»، مؤكدًا أن «مصر تبذل كل جهد للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في بوروندي وذلك وفقا للأولويات التي تحددها دولة بوروندي».

وأكد وزير الخارجية قوة الدفع التي شهدتها العلاقات بين مصر وبورندي عقب الزيارة التي قام بها رئيس بوروندي لمصر في مارس الماضي ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مباحثاته مع وزير خارجية بوروندي تطرقت إلى كافة أبعاد العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية، وأهمية التفعيل الكامل للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارة رئيس بوروندي لمصر.

واضاف: «نسعي لتنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل كامل بما يصب في مصلحة البلدين ويسهم في جهود التنمية في بوروندي«، مشددًا على أن»مصر لديها إرادة سياسية قوية في استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، نظرا لما نراه من رؤية مشتركة وتفهم متبادل فيما بين الحكومتين والدولتين«.

وأعلن شكري أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس الأعمال بين مصر وبورندي لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وبورندي.

من جانبه، أكد ألبرت شينجيرو وزير خارجية بورندي أن «مصر وبورندي تربطهما علاقات قوية ووثيقة»، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز هذه العلاقات بين البلدين بفضل الزيارة التي قام بها رئيس بورندي للقاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه شينجيرو الدعوة للمستثمرين المصريين للاستثمار في بلادة، مؤكدًا أن بورندي تتمتع بالاستقرار بعد أن تخلصت من النزاعات، قائلًا: «الآن هناك سلام واستقرار يعم بلادنا وهذه فرصة سانحة للاستثمار في بورندي بمنتهي الأمان».

وتطرق وزير خارجية بورندي إلى قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث قال: «أعلم أن هذه مسألة حساسة للغاية، ونحن نقر أنه على مستوى بورندي بحق كل شعب وكل دولة بالتمتع بالتنمية سواء كانت هذه الدولة في الجوار أو بعيدة»، مشيرًا إلى أنه «نؤمن في بورندي بأن الشعب المصري عندما يتحدث عن المياه فإن هذه المسألة بالنسبة له هي مسألة حياة أو موت».

وتابع: «بالنسبة لنا كبورنديين إذا قمنا بالموازنة بين الحق في التنمية والحق في الحياة فإن الخيار سيكون واضحًا، حيث نعتقد أن الحق في الحياة يأتي قبل الحق في التنمية لأنه دون الحق في الحياة لا يمكن أن نتمتع بالتنمية»، مؤكدًا أهمية «حل قضية سد النهضة من خلال الحوار والتعاون وكذلك من خلال اتفاقيات يتم التوصل إليها من جانب الجهات المختلفة وان تكون ملزمة قانونا، مشيرا إلى أن خيار الحرب ليس بالخيار الجيد والحكيم».

وتابع :«إننا نؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية والنوايا الحسنة وحتي الآن نحن نؤيد مبادرة رئيس الكونغو الديمقراطية والذي يعمل على المستوي المصري والاثيوبي والسوداني ونحن نؤيد هذه الآلية»، مشيرًا إلى أن «أية آلية متوازية أو أية مبادرة تعمل بالتوازي مع هذه المبادرة يمكن ألا تكون مثمرة وغير منتجة، ونحن كما ذكرت نؤيد الآلية الراهنة ونعمل على تعزيزها حتي تحرز تقدما في هذا الملف».

وأكد وزير خارجية بوروندي على «ضرورة تحفيز الحوار بين الدول الثلاث حتي يمكن التوصل إلى حلول دون أن نضطر إلى اللجوء للخيار العسكري أو إلى أية توترات»، في إشارة إلى مصر والسودان وإثيوبيا.