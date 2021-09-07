تكريم الفرنسية آن بريجيت روون والتونسي حسن دلدول في ختام الإسكندرية للسينما الفرانكفونية

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يطلق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية أول دوراته، السبت المقبل، 11 سبتمبر، على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

المهرجان الذي يكرم النجم المصري هاني سلامة، والمقرر أن يعقد ندوة عن مشواره الفني ثالث أيام المهرجان، الأثنين، إضافة لتكريم لسينما يوسف شاهين و«أفلام مصر العالمية» ببرنامج خاص يتضمن عرض أفلام إسكندريات يوسف شاهين، وهي إسكندرية ليه، إسكندرية نيويورك، إسكندرية كمان وكمان، وفيلم «صراع في الميناء» كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية.

وأكد سمير صبري رئيس شرف الدورة الأولى من المهرجان تكريم النجمة الفرنسية أن بريجيت روون والمنتج التونسي حسن دلدول في حفل الختام، مشيرًا إلى أن السينما التونسية تعد ضيف الشرف ويشارك قرابة 16 فنان من صناعها، وفي قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية هي فيلم «شمس الضباع» للمخرج رضا الباهي، وفيلم «ريح السد» للمخرج نوري بو زيد، وفيلم «عصفور السطح» للمخرج فريد بوغدير، وفيلم صمت القصور للمخرجه مفيدة التلاتلي.

وأضاف: «يعرض في حفل الإفتتاح أول فيلم صوره الأخوين لوميير في مصر وعرض بسينما كوزمو جراف في نوفمبر عام 1897 وتصل مدته إلى نحو 4 دقائق».