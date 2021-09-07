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انتصار تكشف عن شخصيتها في مسلسل «الوضع مستقر»

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انتصار تكشف عن شخصيتها في مسلسل «الوضع مستقر» انتصار تكشف عن شخصيتها في مسلسل «الوضع مستقر»

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بدأت قنوات osn عرض حلقات مسلسل «الوضع مستقر»، وهو العمل الذي يشارك فيه كوكبة من النجوم من والوطن العربي، وهو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأمريكية، ويقوم ببطولته النجوم شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجي كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

من جانبها أكدت الفنانة انتصار المشاركة في بطولة العمل أنها تجسد خلاله شخصية «مدام زينب»، التي تعمل رئيس قسم المتابعة بشركة للتأمين، وهي المسؤولة عن تدريب أي موظف جديد، ودورها تزويد فريق التأمين بالمعلومات الكافية في حالة وجود أي خطر، ولكنها لا تقوم سوى بحكي قصص عن ابنها وليد والتحدث عن جميع موظفي الشركة، ما يتسبب في العديد من المشاكل.

المسلسل يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويأخذون التعليمات من فريق المتابعة، في الوقت الذي يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.

مسلسل الوضع مستقر - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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