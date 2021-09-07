تحصين ١٧٦٦٠ طائرًا في كفر الشيخ

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ .

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 17660طائرا ضد الأمراض الوبائية، و3830 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور، و11 ألف طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير55 أسواق، و14 رياشة، ومعاينة مزرعتين، وسحب 30عينة ما قبل البيع، بإجمالي 1700 طائر، واستخراج تصاريحي نقل طيور، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال عبداللاه إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع بشكل يومي الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.