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أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل قائد الأركان الموريتاني

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"المغيدي" يؤكد الارتكاز على قيم الشرعية والاستقلالية والمشاركة

أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل قائد الأركان الموريتاني

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بمدينة الرياض اليوم، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد بمب مكت والوفد المرافق له.

واستمع الفريق خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية الموريتانية.

وأوضح "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد أهمية دور الجمهورية الموريتانية في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته في منطقة غرب الساحل الأفريقي، ومساعيها في اجتثاث جذور التطرف ونبذ العنف.

من جانبه، أشاد قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية بالدور الكبير الذي يقوم عليه التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إلى التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، إضافةً إلى مجالات عمله المختلفة.

وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به دولة المقر المملكة من إنشاء هذا التحالف ودعمه ليكون ذا سيادة استقلالية وشأن دولي معني بمحاربة الإرهاب.

أمين التحالف الإسلامي العسكري يستقبل قائد الأركان الموريتاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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