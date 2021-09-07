أخبار عاجلة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي الملك" يوزّع 26 طن سلال غذائية للمتضررين من فيضانات السودان

Print
"إغاثي الملك" يوزّع 26 طن سلال غذائية للمتضررين من فيضانات السودان "إغاثي الملك" يوزّع 26 طن سلال غذائية للمتضررين من فيضانات السودان
وزّع مساعدات للفئات الأكثر احتياجاً في كينيا و463 طنّاً من التمور بهندوراس

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 26 طناً و610 كيلوغرامات من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بمحليتي الدامر وشندي بولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 5.322 فردا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية كينيا

كما وزع فريق المركز أمس الأول بالتعاون مع الصليب الأحمر الكيني مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في مناطق مارسابيت وساكو وشمال حور ومويالي ولاسيميس بجمهورية كينيا، وهي من إجمالي الكمية المخصصة لهم والبالغة 7.899 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز و السكر والدقيق والذرة والزيت والفاصوليا والملح، والتي يجري استكمال توزيعها خلال عدة أيام، يستفيد منها 47.334 فرداً.

كما سلّم المركز 463 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس.

ووقّع مذكرة تسلّم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية لدى المكسيك بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي السفيرة ستيفاني هوشستر، بحضور نائبة وزير الخارجية الهندوراسي كارين ناخارو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عن طريق المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية