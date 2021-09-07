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محافظ السويس يشكر الفريق الطبي المشارك في علاج مصابي «حادث الأتوبيس»

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محافظ السويس يشكر الفريق الطبي المشارك في علاج مصابي «حادث الأتوبيس» محافظ السويس يشكر الفريق الطبي المشارك في علاج مصابي «حادث الأتوبيس»

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قدم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الشكروالتقدير لـ«الجيش الأبيض» بمديرية الصحة بالسويس أطباء وتمريض لما قدموه من جهود كبيرة في رعاية وانقاذ عدد كبير من المصابين أثناء حادث الأتوبيس السياحي القادم من مدينة شرم الشيخ بطريق السويس- القاهرة عند الكيلو 109، مؤكدًا الاستجابة السريعة وحسن إدارة الأزمة داخل مبني الإستقبال والطوارئ.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، الثلاثاء، مع مسئولي مديرية الصحة بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتوراسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة وقيادات مديرية الصحة وأبطال الجيش الابيض من الاطباء والتمريض .

وقدم المحافظ الشكر أيضًا لفريق الإسعاف الطبى لسرعة نقل المصابين والحالات المرضية من موقع الحادث إلى مستشفى السويس العام وفريق بنك الدم لسرعة الاستجابة وتوفيرأكياس الدم من جميع الفصائل.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لشعب السويس الباسل على تلاحمهم وقت الأزمة ومشاركتهم الايجابية في التبرع بالدم فورالابلاغ بالحادث، كذلك الشكر للقيادات التنفيذية والطبية والمجتمع المدني على مشاركتهم في ادارة الأزمة وانقاذ المصابين.

كما أكد محافظ السويس إلى أن المحافظة لا تتواني في تقديم كل الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لصالح مرضى السويس مؤكداً على أنه سوف تشهد المنظومة الصحة خلال الفترة المقبلة تطوير شامل سواء في رفع كفاءة معامل التحاليل والاشعة وتوفير كافة الاجهزة والمعدات الطبية .مؤكدا على سرعة التجهيز لافتتاح قسم القسطرة التداخلية داخل المستشفي العام لخدمة مرضي السويس والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز125 سرير بالعناية المركزة بالمستشفى العام على نفقة صندوق خدمات محافظة السويس خلال الفترة الاخيرة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة، بالاضافة إلى تشغيل 6غرف عمليات لاجراءعمليات وجراحات فورية في تخصصات مختلفة، مؤكدًا أن العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية على قدم وساق، مكلفا وكيل وزارة الصحة بضم جميع المجدين والمجتهدين من الاطباء وطاقم التمريض والفنين بجميع التخصصات لمنظومة التأمين الصحى بالسويس تقديرا لجهودهم.

وطالب المحافظ مسئولى الصحة بالاستمرار في العمل بقوة والتواجد المستمر من أجل انقاذ ارواح المواطنين من المرضى والمصابين، مكلفا مديرالصحة بسرعة التدريب على ادارة الازمة في حالة أي طوارئ أو حادث لتطوير الاداء وتنسيق الجهود والاستعداد بشكل دائم وكيفية استقبال مصابي الحوادث وتوفير الرعاية الطبية للمصابين في اسرع وقت ممكن.

كما أشار صقر إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعداد المكثف لمواجهة الموجة الرابعة من خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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