وكيل «حقوق الإنسان» بالنواب يطالب بتشكيل مجلس إدارة لـ«الوقف الخيري» بعد التصديق على قانونه

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قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، يبدأ تفعيل ما ورد في هذا القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في تعظيم الاستفادة من أموال الوقف بما يساهم بشكل كبير في عمل دفعة هامة للاقتصاد الوطني.

وأشار النائب في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن «الاهتمام بملف الوقف الخيري وتطويره وتعظيم موارده يساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات حسبما ورد في أهداف الصندوق المزمع إنشاؤه عملا بنص هذا القانون»، مطالبًا بـ«الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليبدأ مباشرة أعماله لتحقيق الأهداف المرجوة منه، ولتتمكن الدولة من استغلال أموال الوقف الخيري أفضل استغلال».

يذكر أن المادة الثانية من القانون حددت ٤ أهداف لصندوق الوقف الخيري، حيث نصت على ما يلي:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها يذكر

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.