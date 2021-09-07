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جامعة بني سويف: لجنة علمية شرعية استطلعت هلال شهر صفر من «علوم الملاحة»

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جامعة بني سويف: لجنة علمية شرعية استطلعت هلال شهر صفر من «علوم الملاحة» جامعة بني سويف: لجنة علمية شرعية استطلعت هلال شهر صفر من «علوم الملاحة»

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قيام لجنة علمية من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ولجنة شرعية من دار الإفتاء المصرية، باستطلاع هلال شهر صفر وذلك للعام 1443، من خلال أحدث الأجهزة العلمية بالكلية، يأتي ذلك في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين الجانبين حيث تحقق أن الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر هو المتمم لشهر محرم والأربعاء الموافق 8 سبتمبر هو أول أيام شهر صفر.

وأكد رئيس الجامعة أنه وفقا للبروتوكول المبرم بين الجامعة ودار الإفتاء المصرية تم اعتماد لجنة الاستطلاع بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ضمن لجان استطلاع أهلة الأشهر الهجرية على مستوى الجمهورية، لافتاً أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية، وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة.

المصرى اليوم

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