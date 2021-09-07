بعد تمسكه بالشرط الجزائي.. اتحاد الكرة يغرّم حسام البدري

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يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكثير من الجدل بين اتحاد الكرة المصري وحسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الاثنين رسمياً عن إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، عقب التعادل المخيب للآمال مع منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ورفض حسام البدري تقديم استقالته قبل إعلان إقالته من قبل اتحاد الكرة، وذلك من أجل الحصول على الشرط الجزائي في عقده مع اتحاد الكرة والبالغ شهرين من راتبه أي نحو مليون و600 ألف جنيه.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، توقيع عقوبات على حسام البدري بسبب المخالفات التي قام بها خلال الفترة الماضية وغير مسموح بها في عقده.

ووفقاً لمصادرنا في اتحاد الكرة، فسيتم توقيع غرامة على البدري بسبب سفره إلى كندا في الفترة الماضية دون الحصول على موافقة مسؤولي اتحاد الكرة، وكذلك خروجه في بعض وسائل الإعلام دون الحصول على تصريح بذلك من الجبلاية.