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القمار في مصر، ماذا تحتاج أن تعرف؟

عند رحلتك لمصر، ماذا يجب أن تعرف عن القمار في البلد؟

يذكر التاريخ أن حضارة الجنس البشري بدأت في حوالي 7000 قبل الميلاد، على أرض بلاد ما بين النهرين الخصبة. ليس من الغريب العثور على أدوات المقامرة المبكرة بين الاكتشافات الأثرية في ذلك الجزء من العالم.

القمار في مصر

كشفت لوحات الألعاب أن الأشخاص في تلك الأوقات استمتعوا بلعب ألعاب الطاولة التي تشبه هيكليًا الألعاب الحديثة مثل لعبة الطاولة. بإلقاء نظرة خاطفة على تاريخ مصر، ستوافقني على أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن الثقافة المصرية القديمة تدعم المقامرة بشكل أو بآخر. يحب المصريون المقامرة تمامًا مثل إخوانهم في بلاد ما بين النهرين والفرس. وتشهد على ذلك المقابر المصرية القديمة المزينة بنقوش منحوتة تصور العديد من مشاهد القمار

كشفت لوحات الألعاب أن الأشخاص في تلك الأوقات استمتعوا بلعب ألعاب الطاولة التي تشبه هيكليًا الألعاب الحديثة مثل لعبة الطاولة. بإلقاء نظرة خاطفة على تاريخ مصر، ستوافقني على أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن الثقافة المصرية القديمة تدعم المقامرة بشكل أو بآخر. يحب المصريون المقامرة تمامًا مثل إخوانهم في بلاد ما بين النهرين والفرس، واحيانا يستمتعوا بالمقامرة على هذه المجموعة من مواقع المقامرة على الإنترنت. وتشهد على ذلك المقابر المصرية القديمة المزينة بنقوش منحوتة تصور العديد من مشاهد القمار

مصر هي واحدة من الدول التي لديها أطول تاريخ في لعب القمار في العالم. تم تزيين المقابر القديمة بنقوش تصور مشاهد القمار المختلفة. كانت هناك بالفعل قوانين لمكافحة المقامرة في مصر حوالي 3000 قبل الميلاد.

في ذلك الوقت، كانت ألعاب الألواح وكذلك ألعاب Odds و Evens تحظى بشعبية كبيرة. أعطت ألعاب الحظ هذه بداية لكازينوهات مصر الحديثة، التي تزدهر وتستقطب العديد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

مصر هي أيضًا واحدة من الدول القليلة في العالم ذات الأغلبية المسلمة حيث المقامرة قانونية. مع ان القرآن يحرم القمار ويسميها عمل الشيطان. ومع ذلك، وجدت الحكومة - بدافع الإيرادات المحتملة على الأرجح، ثغرة، كان الحل المصري هو حظر المقامرة لجميع المقيمين المصريين (بالنسبة لأولئك الذين يحملون جوازات سفر مصرية، على وجه الدقة) ، مع السماح بالمقامرة للأجانب والمغتربين.

هناك 3 مدن بها مرافق قمار في مصر، بها 16 مرفقًا قانونيًا للمقامرة متاحة في المجموع. أكبر مدينة للمقامرة هي عاصمتها القاهرة حيث تضم 13 مرفقًا للمقامرة و 97 لعبة طاولة و 280 جهازًا للألعاب وماكينات القمار وماكينات البوكر.

وفقًا لقانون العقوبات المصري لعام 1937، "يعاقب كل من يوفر مكانًا لألعاب القمار بالحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه"، كما أنه من غير القانوني بيع تذاكر اليانصيب أو تقديم جوائز لليانصيب. بطبيعة الحال، لا تنطبق هذه المحظورات على الكازينوهات المرخصة من الحكومة والتي تستهدف السياح.

المقامرة عبر الإنترنت لا تنظمها القوانين المصرية على وجه التحديد. نتيجة لذلك، في حين أن السكان المحليين ممنوعون من الكازينوهات الفعلية، فإنهم يتمتعون بحرية اللعب على مواقع المقامرة الدولية عبر الإنترنت. بالطبع، لا توجد مواقع قمار عبر الإنترنت مقرها - أو مرخصة - في مصر

في الكازينوهات المصرية لا تقبل الجنيه المصري. من أجل اللعب يحتاج المرء إلى دولارات أمريكية. بعض الكازينوهات تقبل اليورو أيضًا، وتُحوال عند إجراء العمليات على موقع الكازينو.

متى وأين وماذا تلعب في الكازينوهات المصرية.

صناعة القمار متطورة في مصر. يوجد أكثر من 20 كازينو على الأرض وكازينو على متن سُفُن سياحية تبحر في نهر النيل. تقع بعض الكازينوهات في شرم الشيخ والإسكندرية وطابا. نظرًا لأن اللاعبين الأجانب فقط هم الذين يمكنهم استخدام الكازينوهات في مصر ، فإنهم موجودون في المنتجعات السياحية بالبلاد.

الكازينوهات في مصر مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن الوصول إليها من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا. ومن ناحية أخرى في شرم الشيخ، يجب أن يكون عمر الشخص 18 عامًا أو أكثر للعب، والكازينوهات هناك مفتوحة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا. في عرض الكازينوهات المصرية، سيجد اللاعبون ماكينات الروليت والبلاك جاك والبوكر والفتحات. يوجد في مصر والمدن الأخرى بطولات بوكر تُنظم بانتظام وتحظى باهتمام كبير.

اكتسبت لعبة البوكر شهرة في مصر بسرعة، كما أن بطولات البوكر التي تُقام في مصر تحظى باهتمام متزايد باستمرار وتجذب لاعبين من جميع أنحاء العالم، ومن المدن التي توجد بها الكازينوهات الأرضية:

الإسكندرية

القاهرة

شرم الشيخ

طابا

أول بطولة بوكر في مصر

يتزايد اهتمام البوكر في الشرق الأوسط باستمرار. نموذجًا لدول أخرى، قررت مصر تنظيم دورات بوكر. أولها حدث في سيناء جراند كازينو في شرم الشيخ في عام 2008. شارك فيها أكثر من 50 لاعب بوكر من جميع أنحاء العالم من بين لاعبين آخرين من بريطانيا العظمى أو إيطاليا أو فنلندا أو المغرب. فاز بالبطولة فريدريك أولسن من السويد الذي فاز بـ 7000 يورو وشرف أن يكون أول فائز في بطولة بوكر في مصر.

كازينوهات الإنترنت في مصر

تخيل نفسك في رحلة بحرية؛ أنت متأكد من أنك لن تسافر طوال الطريق إلى كازينو لاس فيجاس المفضل لديك. هذه هي النقطة التي تأتي فيها المقامرة عبر الإنترنت لإشباع رغبتك في المقامرة. من خلال المقامرة في الكازينو عبر الإنترنت، كل المتعة والإثارة متوفرة لديكم.

صناعة القمار في مصر متطورة بشكل جيد ولكن فقط عندما يتعلق الأمر بالكازينوهات الأرضية. الكازينوهات على الإنترنت هي شكل من أشكال المقامرة بدأ للتو في التطور. لا توجد كازينوهات مصرية على الإنترنت لأنه لا توجد لائحة قانونية تسمح بتشكيلها. يمكن للاعبين الذين يرغبون في المقامرة عبر الإنترنت استخدام المواقع المتوفرة في مصر وفي مواقع الكازينوهات الموجودة في الخارج باللغة العربية. العملات في هذه الكازينوهات تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه المصري.

تنظيمات قانونية

لم يتم تنظيم المقامرة عبر الإنترنت في مصر حتى الآن، ولهذا السبب لا تمنح الحكومة المصرية تراخيص تسمح للشركات بعرض المقامرة عبر الإنترنت. نظرًا لعدم وجود قوانين تحظر استخدام الكازينوهات عبر الإنترنت في الخارج، يمكن للاعبين اللعب هناك.

اليانصيب قانوني. تم تقديم أول يانصيب في عام 1976، وكان هناك عدة مئات من تجار التجزئة حيث كانت تذاكر اليانصيب متاحة للشراء. اليانصيب عبر الإنترنت غير قانوني وغير منظم في الدولة. يتمتع السكان المحليون بحرية المشاركة في سحب اليانصيب على مواقع اليانصيب الدولية.

المراهنات الرياضية قانونية في الدولة. الرياضة الأكثر شعبية للمراهنة عليها هي كرة القدم. في عام 2005، تعاونت الهيئة القومية للبريد مع إنترالوت ووقعت اتفاقية لتقديم المراهنات الرياضية في جميع أنحاء البلاد.

في حين أن الشرق الأوسط غير معروف باستخدامه الواسع النطاق للبيتكوين، فإن العملة المشفرة ليست معروفة تمامًا في مصر. هناك العديد من المتداولين الذين يقومون بتبادل الجنيه المصري إلى البيتكوين. شهدت الدولة أيضًا أول نشاط لها في قبول Bitcoins، شركة AMECO في عام 2014.



المقامرة بالبيتكوين غير منظمة في مصر. على الرغم من عدم وجود كازينوهات بيتكوين مقرها - أو مرخصة - في الدولة، يتمتع السكان المحليون بحرية اللعب على مواقع المقامرة الدولية بالبيتكوين.

مصر اشتهرت جدا في الاونة الاخيرة بالسياحة، فقد وضعت السياحة في المقدمة لتقدم بالعجلة الاقتصادية للبلاد. و اغلب السياح يكونون من مناطق الغرب و القمار و لعب الطاولة هو جزء من المتعة. مصر بلاد مسلمة لكن لم تستطع أن تحذف مفهوم القمار فتم وضع الشروط واللوائح لتقدم سياحة لائقة و تحافظ على مفاهيم الإسلام في نفس الوقت.

القمار والكازينوهات اشتهرت جدا هناك، هناك ما يقرب من 100 علامة تجارية وطنية صالحة تحدد السلع والخدمات المتعلقة بالمقامرة والكازينو في الفصول 28 و 41 و 43 في مصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 250 تسجيلًا دوليًا صالحًا في مصر يحدد نفس السلع والخدمات. 20٪ من هذه العلامات الوطنية مملوكة لمقدمين مصريين. لا تنسوا قراءة المزيد من أخبار الكازينو على الإنترنت لتكونوا على علم بكل جديد.