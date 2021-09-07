أخبار عاجلة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اختفاء مركبة مواطن من أمام منزله بمخطط الخضراء

Print
اختفاء مركبة مواطن من أمام منزله بمخطط الخضراء اختفاء مركبة مواطن من أمام منزله بمخطط الخضراء
دعا من يشاهدها للتواصل مع مركز العمليات الموحد

اختفاء مركبة مواطن من أمام منزله بمخطط الخضراء

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن مركبة من نوع "سفاري باترول" فقدها أحد المواطنين من أمام منزله بعد تعرضها للسرقة.

وتفصيلاً، يقول أحمد السويهري إنه بعد إيقاف والدي لمركبته أمام المنزل في مخطط الخضراء، إلا أنه تفاجأ عند خروجه من المنزل باختفاء المركبة من نوع جيب "باترول سفاري" اللون أحمر، ويحمل لوحة رقم ان ا 8634 وتقدم ببلاغ لدى مركز شرطة الشرائع.

وطالب من يعثر على المركبة أو يشاهدها بالتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 أو تبليغ أقرب جهة أمنية والتواصل معه على الرقم 0545278147.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر

9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة

9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة

"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية

"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان