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استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الأنبا دنيال مطران مدن القناة وشرق الدلتا للطائفة الكاثولوكية بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتيرالعام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وممثلي الكنيسة الكاثوليكية بالسويس.

وفى اللقاء أكد المحافظ على عمق العلاقة بين طرفي الوحدة الوطنية المسلمين والمسيحيين، وأهمية توحيد المفاهيم للجميع من أجل الارتقاء واستقرار الوطن.

كما دار حوار حول دورالمساجد والكنائس في التوعية بحب الوطن ومكارم الاخلاق والتعاون بين طرفى الامة ووحدتهم الوطنية.

قال المحافظ، إن الدولة تدعم الخدمات والمرافق العامة، مشيراً إلى أن هناك عددًا من المشروعات في جميع المجالات تتم لتنمية وتطوير المجتمع على أرض السويس الباسلة في ظل بناء مصر الحديثة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتحدث الأنبا دنيال عن وثيقة الاخوة الانسانية والعمل بها من خلال متخصصين لتدعيم الروابط بين الشعب المصرى، مؤكدا على عمق الروابط بين الشعب المصري منذ سنوات طويلة.

وفى اللقاء، أكد صقر على أهمية تشكيل لجنة من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس بالسويس تقوم بعقد ندوات واجتماعات بهدف التوعية وتوحيد الخطاب لزيادة الوعى ودعم مكارم الاخلاق لدى المواطنين، مؤكداً على الدورالجوهرى لرجال الدين الاسلامى والمسيحى في المجتمع.

محافظ السويس يستقبل مطران الطائفة الكاثوليكية بمدن القناة وشرق الدلتا

محافظ السويس يستقبل مطران الطائفة الكاثوليكية بمدن القناة وشرق الدلتا

محافظ السويس يستقبل مطران الطائفة الكاثوليكية بمدن القناة وشرق الدلتا

محافظ السويس يستقبل مطران الطائفة الكاثوليكية بمدن القناة وشرق الدلتا