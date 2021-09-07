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قبل أيام من بدء الدراسة.. مدارس المطرية غارقة في القمامة

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قبل أيام من بدء الدراسة.. مدارس المطرية غارقة في القمامة قبل أيام من بدء الدراسة.. مدارس المطرية غارقة في القمامة

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تقدم أولياء أمور طلاب مدارس حي المطرية بالقاهرة، بعدد من الشكاوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية وحي المطرية، لتضررهم من سوء حالة مدارس المطرية وتجمع القمامة بشكل مستمر أمام بوابات المدارس، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

قال أولياء الأمور في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أسوار المدارس تحولت لأماكن تجمع القمامة في ظل تردى أوضاع الشوارع نتيجة غياب صناديق القمامة وسوء حالة الشوارع والاسفلت نتيجة تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمنطقة.

وأكد أولياء الأمور أن منطقة خارجة المطرية تضم عدد كبير من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والأزهرية ومدرسة للاجئين الأفارقة، إلا أن كافة المدارس تحولت أسوارها لمقالب للقمامة ومنها شارع مجمع المدارس (البلسان) وشارع شجرة مريم وشارع بئر مريم وشارع منية مطر والذي يضم مدارس ( هدي شعراوي الابتدائية والشهيد المقدم ماجد أحمد صبري الاعدادية ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض ومعهد رياض الصالحين ومدرسة الادفانتس السودانية ومدرسة الهداية الخاصة ومدرسة طه حسين التجريبية).

وأكد أولياء الأمور أن تجمع القمامة أمام أسوار المدارس أصبح يعيق حركة المرور بالشارع فضلا عن تجمع الكلاب الضالة والحشرات والروائح السيئة.
وطالب أولياء الأمور برفع القمامة بشكل نهائي وليس لمرة واحدة فقط ورفع كفاءة الشوارع التي تضم أطفال وخاصة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتي غير مؤهلة للحركة بها نتيجة حفر مشروعات الصرف وعدم تمهيدها للمارة بعد ذلك.

وطالب أولياء الأمور برفع كفاءة وسفلتة شوارع المدارس أو تركيب بلاط الانترلوك وخاصة شارع شجرة مريم والبلسان ومنية مطر والمطراوي والبلسم وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد ومراعاة مرور الطلاب وكبار السن بسلام.

مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة
مدارس المطرية تغرق في القمامة

المصرى اليوم

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