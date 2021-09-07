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الملكة رانيا العبدالله تهنئ منتخب سيدات الأردن بتتويجهن ببطولة كأس العرب

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الملكة رانيا العبدالله تهنئ منتخب سيدات الأردن بتتويجهن ببطولة كأس العرب الملكة رانيا العبدالله تهنئ منتخب سيدات الأردن بتتويجهن ببطولة كأس العرب

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هنأت الملكة الأردنية، رانيا العبدالله، منتخب الأردن للسيدات لكرة القدم، بعد تتويجهن ببطولة كأس العرب التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، وفوزهن في النهائي على تونس بهدف دون رد، عبر تغريدة لها على حسابها في تويتر، قالت الملكة رانيا العبدالله: «ألف مبروك للنشميات».

وتوج منتخب الأردن بلقب النسخة الثالثة لبطولة كأس العرب للسيدات، بعد فوزه على تونس «1-0»، في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس الاثنين، على ملعب المقاولون في القاهرة.

وأحرزت هدف الفوز الثمين للأردن، ميساء جبارة في الدقيقة «90+4»، لتتوج منتخب بلادها بلقب البطولة، للمرة الثانية على التوالي.

وجاء الشوط الأول متكافئا، ومالت الأفضلية مع مضي الوقت لصالح منتخب الأردن، الذي وجد صعوبات في إيجاد المساحات لتهديد مرمى بن ساسي، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وواصل منتخب الأردن أفضليته مع انطلاق الشوط الثاني، وتعددت الركلات الركنية دون أن يتم استثمارها بالشكل الأمثل.

وكادت آية المجالي أن تحرز الهدف الأول للأردن، بعدما تابعت ضربة حرة مباشرة برأسها، بجوار القائم الأيمن لتونس.

وفي وقت كان يستعد فيه الفريقان لصافرة النهاية، استلمت ميساء جبارة كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن تسدد بقوة في الشباك مانحةً اللقب العربي للأردن.

المصرى اليوم

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