بعد تألقه الدولي.. 5 أسباب تجعل ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي في سباق الكرة الذهبية

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يواصل كل من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ومنافسه البرتغالي ليونيل ميسي، صراعهما الشديد، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021. لقد كان هناك شبه إجماع على أحقية ليفاندوفسكي الفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2020. ولسوء الحظ، تم إلغاء الجائزة في أعقاب جائحة كوفيد -19.

فاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العام الماضي وكان بعيدًا تمامًا عن منافسيه. سجل مهاجم بايرن ميونيخ 55 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 47 مباراة في جميع المسابقات لبايرن ميونيخ في موسم 2019-20.

لقد كان لاعبًا بارزًا بالنسبة إلى البافاريين حيث فازوا بالثلاثية القارية. لذلك من الواضح اليوم أن روبرت ليفاندوفسكي سُرق من الكرة الذهبية. لكن هذا لا يبدو أنه أعاقه على الإطلاق. قدم اللاعب البولندي الدولي موسمًا مذهلاً 2020-21 على المستوى الفردي.

هذه المرة، يواجه ليفاندوفسكي منافسة من بعض اللاعبين الآخرين مثل ميسي وجورجينيو وكانتي وحتى كريستيانو رونالدو. ومع ذلك، نعتقد أنه يجب أن يفوز بالكرة الذهبية بغض النظر.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب تجعل روبرت ليفاندوفسكي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية متقدمًا على ميسي وجورجينيو هذا العام.

5- ألقاب ليفاندوفسكي:

على الرغم من أن الكرة الذهبية مُنحت لتقدير أفضل لاعب في العام، إلا أن هناك حدًا لمدى التألق الفردي الهائل الذي يمكن أن تحصل عليه. بعد كل شيء، كرة القدم هي رياضة جماعية وما يهم هو أن يجتمع اللاعبون ويعملون كوحدة واحدة ويساعدون الفريق على الفوز بالألقاب.

هذا هو السبب في أن الفوز بالجوائز يعد أيضًا معيارًا لمنح الكرة الذهبية. كان ليفاندوفسكي أفضل لاعب في بايرن ميونيخ حيث فاز بالدوري الألماني في موسم 2020-21. كما فاز بكأس العالم للأندية مع الفريق البافاري، وأحرز هدفين وصنع هدفين في مباراتين.

كما فاز ليفاندوفسكي بلقب كأس السوبر مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي، لذلك يمتلك ليفاندوفسكي الكثير من الألقاب والحظوظ للفوز بالجائزة.

4- الأكثر ثابتًا على مدار موسم 2020-21:

كان روبرت ليفاندوفسكي أحد أكثر اللاعبين ثباتًا على مدار العقد الماضي. لكنه أصبح أكثر هدافي أوروبا غزارة في تحقيق الأهداف في السنوات الأخيرة. كان ليفاندوفسكي الأكثر تألقًا على مدار موسم 2020-21 من منافسه.

مر ليونيل ميسي ببداية صعبة للغاية لموسم 2020-21. بعد صيف أجبر فيه على البقاء في برشلونة، لم يُقدم ميسي المستوى المُنتظر منه في المراحل الأولى من موسم 2020-21. عانى برشلونة كثيرًا خلال تلك الفترة.

كان جورجينيو جزءًا من فريق تشيلسي الذي كان يُعاني من سوء مستوى في الوقت الذي أقيل فيه فرانك لامبارد في يناير وتعيين توماس توخيل مكانه.

تم انتقاد اللاعب الإيطالي الدولي في وسائل الإعلام لعدم تقديمه الكثير على جانبي الملعب حتى جاء توخيل، على الجانب الآخر لم يكن لدى ليفاندوفسكي أي مشاكل. لقد استمر في تسجيل الأهداف طوال الموسم وكان أداءً ثابتًا لبايرن ميونيخ.

3- مواصلة التألق:

انطلاقًا من النقطة السابقة، يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي قادر على الحفاظ على مستواه على مدى فترات طويلة.

ستؤخذ العروض التي قدمها اللاعبون حتى منح الجائزة في الاعتبار. يقدم ليفاندوفسكي لنفسه خدمة رائعة من خلال الحفاظ على شكله التهديفي الغزير كما هو.

سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سبعة أهداف من أربع مباريات عبر الدوري الألماني وكأس الدوري حتى الآن هذا الموسم. إذا تمكن ليفاندوفسكي من الحفاظ على هذا الأمر، فسيكون من الصعب تجاوزه فيما يتعلق بسباق الكرة الذهبية.

2- أفضل مُعدل تهديف بين المهاجمين في الدوريات الخمسة الكبرى:

لقد اعتدنا على رؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يسجلان أرقامًا فردية مُذهلة على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك. غالبًا ما يكون لدى كلا اللاعبين أكثر من 50 هدفًا ويساعد في جميع المسابقات في الموسم الواحد.

لقد فعل ليفاندوفسكي ذلك خلال المواسم القليلة الماضية. في موسم 2020-21، سجل 48 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 40 مباراة في جميع المسابقات. لقد شارك في 57 هدفًا في 40 مباراة فقط الموسم الماضي.

كما أن معدل تسجيله 1.2 هدف في المباراة الواحدة. هذه مستويات الرائعة لا مثيل لها، وحتى إرلينج هالاند وكيليان مبابي ليس لديهما أرقام أفضل من ليفاندوفسكي.

1- موسم تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني:

فاز روبرت ليفاندوفسكي بالحذاء الذهبي الأوروبي في موسم 2020-21. فعل ذلك بتسجيله 41 هدفاً. وبذلك، حطم مهاجم بايرن ميونيخ أيضًا الرقم القياسي جيرد مولر لأكبر عدد من الأهداف المسجلة (40) في موسم واحد في الدوري الألماني.

الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أن ليفاندوفسكي سجل 41 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 29 مباراة فقط في الدوري الألماني الموسم الماضي. هذا يعني أنه شارك في أكثر من 1.5 هدف في المباراة الواحدة في الدوري الألماني الموسم الماضي.

لقد حطم رقماً قياسياً صمد لمدة 49 عامًا وقام بذلك بطريقة مؤكدة. كان ليفاندوفسكي متفوقًا على البقية عندما يتعلق الأمر بالأداء الفردي الموسم الماضي وهذا هو السبب في أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.