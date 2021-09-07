أخبار عاجلة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المركز الديموجرافي يعقد الاجتماع الأول لوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية

Print
المركز الديموجرافي يعقد الاجتماع الأول لوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية المركز الديموجرافي يعقد الاجتماع الأول لوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المركز الديموجرافي بالقاهرة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة المسؤولة عن وضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية؛ وذلك في ضوء الخطوات التمهيدية للبدء في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، مؤكدة أن خطة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت السعيد في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.

من جانبها، أشارت الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة إلى أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية المقترحة الخاصة بالمحور الثقافي والتوعوي لمشروع تنمية الأسرة، كما ناقش الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بوجه عام.

وأضافت الدكتورة أميرة تاوضروس أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل مركزة للانتهاء من إخراج الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال أسابيع، وذلك تمهيدًا لإجراء تدريبات للقيادات الدينية باستخدام هذا الدليل فور إطلاق المشروع رسميًا.

أدارت الجلسة الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي وذلك بحضور نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، ومقرر المجلس القومي للسكان، وممثل عن كل من المجلس القومي للمرأة، ووزارة الأوقاف، وممثل عن قداسة البابا تاوضروس الثاني وعن الكنيسة القبطية الأورثوذكسية)، وممثلين عن الأزهر الشريف

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس