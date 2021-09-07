اتحاد الكرة يتحفظ على ترشيح جاريدو كمدرب للمنتخب خلفاً للبدري

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شهدت الساعات الماضية طرح عدد من الأسماء على مسؤولي اتحاد الكرة المصري، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً لحسام البدري، الذي تمت إقالته رسمياً أمس الاثنين.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقالة حسام البدري، عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 20122 في قطر.

وعرض وكيل أعمال المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، اسم المدرب السابق للنادي الأهلي، على مسؤولي اتحاد الكرة من أجل خلافة حسام البدري في الفترة المقبلة، خاصة في ظل معرفته الكاملة بالكرة المصرةي خلال فترة توليه تدريب المارد الأحمر.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الاتحاد المصري تحفظوا على فكرة تولي كارلوس جاريدو، تدريب منتخب مصر خاصة أنه ليس لديه خبرة كبيرة بتدريب المنتخبات وكانت كل النجاحات التي حققها من قبل مع أندية.

جدير بالذكر أن مسؤولي النادي المصري البورسعيدي أعلنوا في الساعات الماضية عن توصلهم إلى اتفاق مع جاريدو من أجل تولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد، خلفاً لعلي ماهر.