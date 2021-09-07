أخبار عاجلة

"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد الكرة يتحفظ على ترشيح جاريدو كمدرب للمنتخب خلفاً للبدري

Print
اتحاد الكرة يتحفظ على ترشيح جاريدو كمدرب للمنتخب خلفاً للبدري اتحاد الكرة يتحفظ على ترشيح جاريدو كمدرب للمنتخب خلفاً للبدري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت الساعات الماضية طرح عدد من الأسماء على مسؤولي اتحاد الكرة المصري، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب الأول لكرة القدم خلفاً لحسام البدري، الذي تمت إقالته رسمياً أمس الاثنين.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقالة حسام البدري، عقب التعادل مع الجابون 1-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 20122 في قطر.

وعرض وكيل أعمال المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، اسم المدرب السابق للنادي الأهلي، على مسؤولي اتحاد الكرة من أجل خلافة حسام البدري في الفترة المقبلة، خاصة في ظل معرفته الكاملة بالكرة المصرةي خلال فترة توليه تدريب المارد الأحمر.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الاتحاد المصري تحفظوا على فكرة تولي كارلوس جاريدو، تدريب منتخب مصر خاصة أنه ليس لديه خبرة كبيرة بتدريب المنتخبات وكانت كل النجاحات التي حققها من قبل مع أندية.

جدير بالذكر أن مسؤولي النادي المصري البورسعيدي أعلنوا في الساعات الماضية عن توصلهم إلى اتفاق مع جاريدو من أجل تولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد، خلفاً لعلي ماهر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين

فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين

البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر