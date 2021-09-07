«تنمية المشروعات» ينظم دورات تدريبية مجانية على حرف السباكة والخياطة بسوهاج

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يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج تنظيم دورات تدريبية للمواطنين على ريادة الأعمال والحرف والمهن اليدوية وكذلك الندوات التعريفية بكيفية تمويل المشروعات من خلال الجهاز والخدمات التي يقدمها للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة وذلك ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويهدف الجهاز، حسب بيان، الثلاثاء، باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة إلى المشاركة في تطوير الريف المصري من خلال تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الانتاجية خاصة الشباب والمرأة وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم.

وأوضح نادر عبدالظاهر، مدير فرع الجهاز بسوهاج أن مبادرة حياة كريمة تشمل حوالي 181 قرية في المحافظة بـ7 مراكز إدارية، وهي دار السلام والبلينا وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة.

وأضاف أن الفرع قام منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بتنظيم 29 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز المالية والفنية للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة بالمبادرة كما قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة بنك تنمية المهارات تم خلالها تدريب حوالى 70 شاب من أبناء المراغة على أعمال الكهرباء ويتم حاليًا تدريب 15 شاب آخرين، كما قام الفرع بتدريب حوالي 65 شاب على أعمال السباكة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأولاد مأمن وتسليم شنطة أدوات صيانة وتصليح لأفضل 3 متدربين ويتم حاليا تنظيم دورة تدريبية أخرى في نفس المجال.

وأكد أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل مما يتيح لهم فرص عمل مناسبة عن طريق التشغيل الذاتي واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم أو تأهليهم للعمل لدى الغير.

وأشار مدير فرع الجهاز بسوهاج إلى أن الفرع قام بتنظيم 3 دورات تدريبية مجانًا لـ30 فتاة وسيدة بالمراغة، لتدريبهن على حرفة الخياطة وتم منح أفضل 3 سيدات في كل دورة ماكينة خياطة لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة، كما تم تعريفهن بطرق التمويل من خلال الجهاز في حال رغبتهن في التوسع في مشروعاتهن.

وأوضح عمرو الهوراي، مدير المنطقة السادسة بالجهاز وتضم 4 محافظات مستهدفة من مبادرة حياة كريمة وهي «سوهاج وقنا والأقصر وأسوان» أن إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للمحافظات الأربعة بلغ حوالي 127.5 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها اكثر من 7 الاف فرصة عمل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.