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كيف سترد جارتها الشمالية؟ كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

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كيف سترد جارتها الشمالية؟ كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة كيف سترد جارتها الشمالية؟ كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة
أكدت الاستعداد لتعزيز دفاعاتها ضد بيونج يانج

كيف سترد جارتها الشمالية؟ كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

‬أجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي من صنعها من غواصة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "يونهاب" عن مصادر عسكرية، أن الوكالة المسؤولة عن تطوير الدفاع في كوريا الجنوبية أجرت الأسبوع الماضي، اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة مطورة محلياً تزن ثلاثة آلاف طن ومجهزة بستة أنابيب إطلاق عمودية.

وبينت المصادر أن هذا الصاروخ سيكون مختلفا عن الصاروخ الباليستي الكوري الجنوبي "هيونمو-2 بي"، بمدى يصل إلى 500 كيلومتر، وسينتج بكميات كبيرة بعد جولة أخرى من الاختبارات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكدت استعداد كوريا الجنوبية لتعزيز دفاعاتها ضد التي تتمتع بقوة نووية.

ومع اختبار الأسبوع الماضي، تنضم كوريا الجنوبية إلى قائمة البلدان، التي تملك تقنية إطلاق صواريخ باليستية من غواصات.

وتسعى كوريا الشمالية أيضا منذ فترة طويلة إلى تطوير تقنية إطلاق صواريخ باليستية من غواصات وقد عرضت أربعة صواريخ من هذا النوع في عرض عسكري بحضور كيم جونغ أون في يناير، لكن عندما نشرت بيونج يانج صوراً لإطلاق صواريخ من تحت المياه، رأى المراقبون عمليات إطلاق من منصة ثابتة وبارجة غاطسة عوضاً عن غواصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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