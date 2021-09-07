أخبار عاجلة

فلسطين تسجل 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا -
الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول في خماسى كرة القدم بملتقى الجامعات الحدودية -
شاهد..إطلالات غريبة وجريئة لمشاهير هوليوود في حفل Met Gala (صور) -
فريال أشرف لـ «المصري اليوم» البنات تقدر تعمل أي حاجة.. وأذهبية طوكيو مجهود سنين -
الأهلي يوافق على إعارة لاعبيه إلى فيوتشر لمدة موسمين باستثناء نيدفيد -
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

Print
قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
"شيخ محمد" يمثل أمام محكمة عسكرية جوانتانامو

قبل 5 أيام من ذكراها الـ20.. استئناف محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

تُستأنف جلسات الاستماع للعقل المدبّر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة أشخاص آخرين، اليوم (الثلاثاء)، قبل أيام من حلول الذكرى العشرين للهجمات، ما يعيد إحياء الآمال بشأن إمكانية تحقيق العدالة والقصاص.

وبعد تعليق الجلسات لمدة 17 شهراً؛ بسبب وباء "كوفيد-19"، يرجّح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة، التي قدّمتها باعتبارها أخذت بالتعذيب، الذي تعرّض له المتّهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه".

وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، ستجري لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة، التي يرفض المدعون العسكريون تسليمها، أوضح محامو الدفاع، أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر لعام آخر، ما يبعد أكثر أي أمل بمحاكمتهم أمام هيئة محلّفين وصدور أحكام بحقهم.

واعتقل خالد شيخ محمد مع باقي المتهمين في سجن "الحرب على الإرهاب" في قاعدة الولايات المتحدة البحرية في جوانتانامو في كوبا منذ 15 عاماً، وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ مطلع العام 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس