1766 مخالفه مرورية بكفرالشيخ

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‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء صلاح درويش مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1766 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ ،سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق«حيث تم ضبط 20 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 7 مخالفة دراجة نارية، و57 مخالفة سير بدون تراخيص 35 بدون رخص قيادة و22 بدون رخص تسيير، و1455مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.