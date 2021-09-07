سمير حلبية: جاريدو يصل «الخميس» لتوقيع عقود تدريب المصري

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توصل النادي المصري البورسعيدي لاتفاق نهائي مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، لتولي تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي، في الموسم الجديد خلفاً لعلي ماهر.

وتوصل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إلى اتفاق مع جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي من أجل تولي تدريب الفريق، وقال حلبية في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «تواصلنا منذ فترة مع خوان جاريدو، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدير الفني، وسيصل إلى مصر غداً «الخميس» من أجل توقيع العقود، وبدء مهمته رسمياً مع المصري».

وأوضح حلبية: «تم الاستقرار على الجهاز الفني المعاون لجاريدو، حيث سيكون معه مدرب عام إسباني أيضاً، ومدربين مساعدين من أبناء بورسعيد، كما تم الاستقرار على باقي أعضاء الجهاز الطبي والإداري».

وأضاف حلبية: «عقب وصول خوان كارلوس جاريدو، وتوقيع العقود سيتم عقد جلسة معه من أجل الاستقرار على الصفقات الجديدة، لتدعيم الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، واللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق».

وتنتظر المصري ومديره الفني الجديد في الموسم المقبل، مهمة صعبة حيث يشارك النادي في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، كما يسعى لمواصلة العروض القوية التي ظهر عليها في الموسم الجاري، تحت قيادة على ماهر.

وكان على ماهر قد رحل عن تدريب المصري عقب نهاية الموسم، وأعلن منذ عدة أيام توليه تدريب فريق فيوتشر إف سي (كوكاكولا).