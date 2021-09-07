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مطوفو حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا يستعرضون خطط تحقيق رؤية 2030

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مطوفو حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا يستعرضون خطط تحقيق رؤية 2030 مطوفو حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا يستعرضون خطط تحقيق رؤية 2030
في لقاء بعنوان "دور التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء

مطوفو حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا يستعرضون خطط تحقيق رؤية 2030

أقامت شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا اليوم لقاءً بعنوان "دور التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء في تحقيق رؤية المملكة 2030" بحضور رئيس الشركة طارق عنقاوي.

وأكدت عضو مجلس الإدارة المشرف على قسم الدراسات الدكتورة ندى برنجي خلال اللقاء أن الرؤية الحكيمة للمملكة ترسخ مبدأ الشفافية وتحرك عجلة الإنجاز، وتحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية، متناولةً منجزات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وماهية التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء والحوكمة، وأهم الخطوات الخاصة بعملية التخطيط الإستراتيجي، وضرورة إنشاء مكاتب إدارة الإستراتيجية في الشركات، وأهمية دور إدارة المخاطر وإدارة التواصل وثقافة المنظمة والتغيير في تحقيق الإنجازات.

واستعرضت أهم إنجازات الشركة والمتمثلة في حصولها على أعلى علامة في ملف التحول، وعلى المركز الأول لمؤسسات الطوافة للعام 1440هـ، وعلى المركز الأول في التفويج للعام 1440هـ، وعلى عقد المؤسسة لثلاث ندوات افتراضية عن "تداعيات جائحة كورونا" وعن "التحول الرقمي في خدمة الحج" وعن "الابتكار والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن"، إضافة إلى عقدها ورشتي عمل وعدة لقاءات مع المساهمات حول الرؤية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وعن التحول لشركة مساهمة مغلقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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