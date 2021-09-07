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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة، لافتًا إلى أن كفاءة التشغيل تأتي من كفاءة الأداء الاقتصادي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية العمل الجاد في إنجاز المشروعات الجديدة، موضحًا أن تطوير القطارات سيمكننا من مضاعفة القدرة الاستيعابية، من مليون راكب إلى مليونين بحلول عام 2024.

وقال الرئيس، على هامش تفقد ميناء الإسكندرية البحري لمتابعة عملية التطوير في مرافقه، إن الدولة المصرية انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق؛ وتمتلك مسارًا مختلفًا ونستفيد من الموقع الجغرافي.

وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ. وتابع: «كنا قبل كدا بنطلب مستوردين من بره عشان يعملوا المشروع؛ ودا كان مسار الدولة قبل كدا؛ دلوقت مبنعملش كدا؛ احنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا؛ تتكلف 10؛ 20 بتاعتنا».

وأضاف: «حبيت أقول الكلام دا عشان تعرفوا إنه كان في مسار لم يكن سيئًا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدرتها الحقيقية على البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكانياتها وتمويلها ونرحب أيضًا بالمستثمرين؛ ومصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية البحري، والذي نفذته شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، وذلك ضمن الجولة التفقدية في الميناء ومتابعة تطوير مرافقه.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من معاون وزير النقل بالشؤون الهندسية والبحرية بالإسكندرية المهندس أحمد عثمان، الذي قال إن مشروع الرصيف يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء الأسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن؛ لمواكبة الطلب المتزايد على تداول البضائع من بينها الأخشاب.

وأطلع الرئيس السيسي على المخطط العام للمحطة، والذي تضمن تنفيذ أرصفة بأطوال 510 أمتار/طول؛ ليكون الرصيف الشمالي بغاطس 15 مترا، والرصيف الشرقي «بغاطس انتقال» من 12- 15 مترا، ورصيف الخدمات بغاطس 8 أمتار، كما جرى تزويد الرصيف بخمس غرف للخدمات بها جميع أنواع المرافق المطلوبة لتغذية السفن سواء بالكهرباء أو المياه العذبة والحريق، والمحطة مزودة بمنظومة التخلص من المخلفات الزيتية للسفن.

وشرح وزير النقل للرئيس قائلا إنه جرى التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، وتعاقدنا على تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف (l r t) ينطلق من محطة عدلي منصور.

وأوضح أن مترو الأنفاق -الذي لم يجر تطويره منذ الثمانينيات من القرن الماضي- سيتم تطوير بنيته الاساسية، بالإضافة إلى توريد قطارات جديدة.

وأشار إلى أن كل هذه التطورات والإنجازات كانت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشركات المصرية بمعاونة الشركات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسي- من منطلق حرصه على توفير الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع النقل- صدق على تدريب 550 مهندسا عبر مراحل متعددة، حيث جرى الانتهاء من تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، بالإضافة إلى تدريب 2500 فني في معهد ضباط صف المعلمين.

وفي ختام حديثه إلى الرئيس، جرى رفع الستار عن الوحدات المتحركة الجديدة.