حملات مكثفة لتجميل مدينة سيدي غازي

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شهدت مدينة سيدى غازي، حملات مكثفة لرفع كفاءة الإنارة العامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة، ومسح وتمهيد ورفع التراكمات من جانبى الطريق ونقلها للمقلب الرئيسي، والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع والميادين بالمدينة.

كما تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، تركيب الانترلوك بالشوارع المدرجة بالخطة الإستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢١م.