ابنة سامي العدل توجه له رسالة مؤثرة: «فيه حاجة دايما ناقصة»

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وجهت رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل، رسالة مؤثرة لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت «العدل» خلال منشورها، الثلاثاء: «حبي الكبير الاعظم على الاطلاق.. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليا حتي مناكفتك ليا وحشتني وزعيقك فيه حاجة دايما ناقصة وبحس اني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهة مش عارفة اتصرف ولا اخد قرارات مصيرية مش عارفة اتعامل وأواجه مشاكل».

أضافت: «كنت باستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا.. الحياة اهلكتني بدونك والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم واللي كان بيعمل حساب وجودك نسي اصلا انه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه».

تابعت: «رغم ان الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها.. وحشتني بقي ونفسي اجيلك قوي اقعد معاك وافضفض لك».

واختتمت: «الله يرحمك يا سندي».