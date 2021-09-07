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مغامرات سمية الخشاب مع بيومي فؤاد في «الحلال» تبدأ الليلة

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مغامرات سمية الخشاب مع بيومي فؤاد في «الحلال» تبدأ الليلة مغامرات سمية الخشاب مع بيومي فؤاد في «الحلال» تبدأ الليلة

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داخل إحدى الحارات الشعبيّة المتواضعة، وفي أجواء تواكب يوميات سكانها وفي قالب كوميدي حيناً وتراجيدي أحياناً، تطلّ الفنانة سميّة الخشّاب ومعها بيومي فؤاد وكل من دينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبدالغني، ضمن الكوميديا الاجتماعية «الحلال» الذي يُعرض على «MBC » بداية من الليلة في السادسة مساءً.

مسلسل الحلال

تقدم سميّة الخشّاب شخصيّة «ذهبية» المرأة التي تكسب رزقها من خلال العمل في الدجل والشعوذة، وهي في الوقت نفسه الزوجة الثانية «للحاج أنس» الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد، الذي يتزوج أيضاً من «نرجس» فادية عبدالغني، و«سلمى» دينا فؤاد، و«فاطيمة» يسرا اللوزي، ويمزج المُسلسل بين الطرافة وخفة الظل دون أن يبتعد عن التشويق والألغاز المحيطة بالجرائم ويحمل توقيع المؤلفة سماح الحريري والمخرج أحمد شفيق، ويشهد العمل عودة سميّة الخشّاب إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب، وهو أول بطولة لبيومي فؤاد في شخصيّة الرجل المزواج.

مسلسل «الحلال» يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسا اللوزي، ودينا فؤاد، وفادية عبدالغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد وسواهم. وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

المصرى اليوم

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