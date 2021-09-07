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برلماني يطالب بإجراءات لحماية الآثار بعد اجتياح المياه لكنيسة العذراء بالمعادى

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برلماني يطالب بإجراءات لحماية الآثار بعد اجتياح المياه لكنيسة العذراء بالمعادى برلماني يطالب بإجراءات لحماية الآثار بعد اجتياح المياه لكنيسة العذراء بالمعادى

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طالب النائب أيمن شكرى عضو مجلس النواب، الجهات المعنية باتخاذ اجراءات الحماية للمواقع الأثرية المطلة على نهر النيل، لتفادى تعرضها للخطر، بعد ما تعرضت له كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، من اجتياح المياه لها للعام الثانى على التوالى نتيجة ارتفاع منسوب النيل في فترة الفيضان .

وقال شكرى في تصريحات صحفية أمس، أنه قام بإعداد طلب إحاطة لتقديمه لمجلس النواب لبحث ما تعرضت له كنيسة العذراء بالمعادى وهى من اجتياح المياه للطابق الأرضى في ظل ارتفاع منسوب مياه النيل، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية موقعًا من أهم مواقع مسار مشروع رحلة العائلة المقدسة، رغم تقدم قيادات الكنيسة لعدة طلبات لبناء السور المطل على النيل لحماية المبنى من الفيضانات حيث يوجد الان سور حديدى لا يمكنه حجب المياه ،وكان بالاولى ان يتم بناء هذا السور خلال السنوات الماضية عندما غمرت المياه من قبل جزء من الطابق الارضى للكنيسة.

وأكد شكرى أن الأمر في طريقه للحل بعد انتقال قيادات الرى والجهات المعنية للكنيسة لمتابعة الأوضاع، وأنه تواصل مع وزارة الرى وبعض المسئولين المعنيين بالأمر، وأن الموضوع يجد استجابة سريعه حسب ما اكدت له الجهات المسئولة بالموافقة على بناء السور فور انحصار المياه وانخفاض منسوب النيل، مؤكداً أن هذه الكنيسة هي جزء من مشروع قومى يجب الاهتمام به وعلى كافة المستويات، كما طالب بسرعة حصر كافة المواقع الاثرية على نهر النيل، وتأمين حمايتها في حالة زيادة منسوب المياه .

وذكر أن كنيسة العذراء الأثرية بالمعادى من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة، والتي تدخل ضمن المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، والتي تعطى الدولة أهمية كبيرة له، حيث يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة؛ ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار، حيث تم مؤخرا إدراج المسار ضمن خطة الكنيسة الكاثوليكية بروما للزيارات الدينية حول العالم، وهو ما يعود على بالنفع في مجال دعم الاقتصاد المصرى وتنشيط السياحة .

المصرى اليوم

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