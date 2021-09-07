المشدد 15 عاما لمهندس شرع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة لرفعها دعوى خلع

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على مهندس زراعى لاتهامه بالشروع في قتل زوجته لقيامها برفع دعوى خلع ضده كما قضت بتعويض مدنى مؤقت للزوجة قيمته 20 ألف وواحد جنيها وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وبحضور خالد بلابل رئيس النيابة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم «م» 36 سنة مهندس زراعى شرع في قتل زوجته «ف» بشبرا الخيمة بطعنها 6 طعنات نافذة 4 منهم بالبطن واثنتان منهما بالظهر ما تسبب في استئصال الطحال والمرارة ولازالت على قيد الحياة

تعود الواقعة إلى أن المتهم والمجنى عليها تزوجا منذ فترة وأنجبا طفلا، إلا أن المتهم كان ينفق أمواله على أمور لا علاقة لها بالمنزل وكان يستولى على راتبها ولا يعطيها منه إلا القليل وتطورت المشكلات بينهما إلى التطاول بالأيدى على المجنى عليها فقامت برفع قضية خلع منه

وتركت المجنى عليها وطفلها عش الزوجية وانتقلت إلى منزل أسرتها وعاشت في شقة أسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار ومكثت بها فترة، وانتظرها المتهم صباحا أسفل العقار وأثناء ذهابها إلى العمل وكان برفقتها نجلها الطفل وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزلها إلا أنها رفضت فقام بطعنها 4 طعنات بالبطن وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنين بالظهروتجمع الماره وأمسكوا بالمتهم وسلموه لإجهزة الامن ونقل المجنى عليها للمستشفى