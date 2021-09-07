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يواجه المنتخب الوطني لكرة الطائرة نظيره الكيني غدًا الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي تستضيفها رواندا حتى 16 سبتمتبر الحالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساءُ.

وتقع مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة كينيا وتنزانيا والمغرب.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبدالحليم عبو وعبدالرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان.

كانت البعثة قد وصلت كيجالي في أول أمس وقد خضعت البعثة للفحص الطبي بالمطار وإجراء مسحة الوصول لفيروس كورونا وسط حالة مشددة من الإجراءات الاحترازية، وجاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية لجميع أفراد البعثة.