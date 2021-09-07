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"الصحة": التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر

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"الصحة": التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر "الصحة": التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر
يسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس

أوضحت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال، مؤكدةً أنه يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (138) حالة مؤكدة وتعافي (172) حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة (2463) حالة منها (636) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545505) حالات، فيما بلغت حالات التعافي (534451) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (6) حالات ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8591) حالة "رحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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