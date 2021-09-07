غياب 13 طالبا وطالبة عن الامتحانات بمحافظة كفر الشيخ

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أدى 1657 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، امتحان الدور الثاني في مادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم ترصد غرفة عمليات محافظة كفرالشيخ وغرفة عمليات التربية والتعليم أي تجاوزات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ 12 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، اليوم الثلاثاء، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم إنه قد تقدم اليوم الثلاثاء، لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية للشعبتين العلمية والأدبية، 1658 طالبا وطالبة، منهم 1135 طالبا وطالبة لأداء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، و522 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة التاريخ، وتغيب عن أداء الامتحان 23 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 98.6٪ موزعين على 12 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأضاف تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للامتحانات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكداً أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.