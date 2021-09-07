فازت على مشاركين من 77 دولة.. «مروة» تفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بكندا

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تمكنت المحامية مروة إبراهيم محمد عبدالمجيد، وشهرتها مروة العربي، ابنة قرية اطسا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، من الظفر بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي نظمتها الهيئة الأوروبية للشئون الإسلامية بكندا، في فرع التلاوات العشر للقرآن الكريم، بمشاركة 77 دولة.

وحصلت ابنة المنيا، على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في الحفظ والأحكام والروايات العشر والروايات السبع .

وفي هذا السياق حرصت قيادة المنطقة الأزهرية بالمنيا، برئاسة الدكتور أحمد محمد طلب الشريف، رئيس الإدارة المركزية وفضيلة الشيخ ابراهيم محمود ابراهيم الوكيل الشرعي والأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، مشاركة أهالي قرية اطسا فرحتهم بتلك المناسبة الغالية، حيث أرسلت ببرقية تهنئة للفائزة بعالمية القرآن الكريم هذا العام ووجهت لها أسمى التهاني والتبريكات متمنية لها دوام التقدم والرقي بحياتها العملية، ومداومة حفظ كتاب الله كي تنعم بالسعادة الحقيقية في الدارين «الدنيا والآخرة»

وأكد الشريف بأن المتسابقة حصلت على نسبة نجاح 100 % في الأسئلة النظرية، و97 % في الأسئلة الشفوية، متقدمة على المتسابق السعودي حمد بن راشد بن طلال الذي جاء في المركز الثاني، والمغربية سبلبنا مجيد مهدي التي جاءت في المركز الثالث.

وأكد الشريف، أن قرية اطسا واحدة من القرى التي اشتهرت بانتشار كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وتخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم والأئمة والدعاة المنتشرين في أنحاء مصر وعدد من الدول العربية لعدة أعوامٍ ماضية

وقالت «مروة» أولى عالمية القرآن الكريم، في تصريحات اعلامية، أن المسابقة التي اجتازتها بكندا وشارك فيها أكثر من 77 دولة، كانت المنافسة فيها قوية جداً إلا أن تخرجها من بين أحشاء المؤسسة الأزهرية العريقة من «كلية الشريعة والقانون» ومداومتها على حفظ القرآن الكريم، كان له بالغ الأثر والداعم الرئيسي في ثقتها بنفسها والسُلَم الذي بدأت الصعود من خلاله إلى العالمية، حتى تمكنت من الظفر بأول المسابقة من بين جميع الدول المشاركة.

وأضافت أنها تحمل كتاب الله من الصغر حيث بدأت الحفظ وهي صغيرة في السن، وكان جدها يفتح كتابا في القرية، وبدأت معه الحفظ وهي في سن الـ5 سنوات، وأتمت حفظ القرآن الكريم كاملا وهي مرحلة الإعدادية .

وفي سياقٍ متصل، احتفل أهالي قرية إطسا التابعة لمركز سمالوط، شمال المنيا، بنبأ فوز ابنتهم المحامية مروة العربي.