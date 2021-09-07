ندوة تعريفية عن برامج جامعة بنها الجديدة بالعبور

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افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، الندوة التعريفية للبرامج المميزة التي تقدمها جامعة بنها بنظام الساعات المعتمدة بمقر العبور، ‎وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر العبور، وعدد كبير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بمدينة العبور والمدن المجاورة.

تناولت الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس أمناء التعليم بمدينة العبور عروض تقديمية وفيديوهات تعريفية لبرامج الساعات المعتمدة التي تدرس بحرم جامعة بنها بمقر العبور حيث قدم فريق من المنسقين الأكاديميين نظام الدراسة ومتطلبات الالتحاق بهذه البرامج ومميزات الدراسة والمصروفات الدراسية وفرص العمل لخريجي هذه البرامج.

كما استعرضت الندوة الإمكانات التعليمية والخدمات التي يقدمها مقر جامعة بنها بالعبور للطلاب والتى تحقق سبل الراحة للطلاب بالتوازى مع خدمة تعليمية متميزة.

الجدير بالذكر أن حرم جامعة بنها بالعبور يقدم عشرة برامج دراسية تتبع ٥ كليات من أعرق كليات جامعة بنها، حيث تقدم كلية الهندسة بشبرا برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج الهندسة الكهربائية والتحكم، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة بينما تقدم كلية العلوم برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية، وبرنامج النانوتكنولوجى، وبرنامج علوم الحوسبة والمعلوماتية، وتقدم كلية الزراعة برنامج البيوتكنولوجى وبرنامج استصلاح الأراضى الصحراوية. بالإضافة إلى برامج شعبتى الحقوق والتجارة باللغة الانجليزية. يتميز مقر جامعة بنها بالعبور بموقعه الجغرافي المتميز حيث يقع عند تلاقى محافظات القاهرة والشرقية والقليوبية وأحد إنجازات جامعة بنها الحكومية والذى توفر به مجموعة مختارة من البرامج الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وبأسعار تراعى البعد الاجتماعى للأسر المصرية مع تقديم خدمات متميزة ومستوى تعليمي راقي ومتطور.