تنسيق الجامعات: غدا فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات

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تنطلق غدا الأربعاء، مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولي والثانية وتستمر حتي الاحد 12 سبتمبر للطلاب الذين رشحوا إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولي بهدف لم شمل الأسرة المصرية، وذلك بنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن تحويلات تقليل الاغتراب ليست إعادة تنسيق، وانما يهدف عودة الطلاب مرة أخرى للاماكن الجغرافية الأولي، حفاظا على الطلاب من السكن بعيد عن اسرهم.

وقال عطا ل«المصري اليوم»، أن مكتب التنسيق ملتزم في التحويلات بالقواعد المنظمة سواء كان التحويل مناظر أو غير مناظر، حيث لابد أولا أن تكون المنطقة الجغرافية الأولي فقط للطالب، وان يكون حاصلا على الحد الأدنى للقطاع في التحويل المناظر، ويكون حاصلا على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها في حالة التحويل غير المناظر.

وأضاف عطا، أن جميع التحويلات تتم من موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد أي تحويلات ورقية، أو من خلال الجامعات، ويكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط بشرط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

واوضح عطا، أنه سيتم اعلان نتيجة التحويلات خلال ٧٢ ساعة من إغلاق باب التسجيل، على أن تكون جميع النتائج نهائيا للمرحلتين الأولي والثانية بعد نتيجة التحويلات حيث سيتم إرسال كشوف اسماء الطلاب المقبولين بكل جامعة، حتي يتسني للطلاب التوجه إلى الجامعات مباشرة بعد طباعة بطاقة الترشيح للتقدم والقيد للعام الدراسي الجديد للطلاب الذين تم ترشيحهم.

وأشار عطا، إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين تخلفوا أو استنفذوا رغباتهم في المرحلتين الأولي والثانية خاصة المرحلة الثانية حيث استنفذ الرغبات نحو ٦٥٥٥ طالبا وتخلف ٢١٧٣ طالب، يمكنهم التنسيق مع طلاب المرحلة الثالثة والتي ستبدأ فور الانتهاء من نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بحد أدني ٥٠%، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول وعددهم نحو 67 الف طالب، على أن يتم فتح التسجيل مرة أخرى للناجحين من الدور الثاني والذي يؤدي الامتحانات الآن نحو 141 الف طالب.

وأكد المشرف العام على تنسيق القبول، أن هناك أماكن شاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة، وأبرزها كليات الآداب والحقوق والتجارة بنظام الانتساب وايضا كليات الزراعة والتربية الرياضية والفنية والموسيقية والنوعية، بالإضافة إلى كليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي، والكليات التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى المعاهد العليا للهندسة والإعلام واللغات والتجارة والحاسب الآلي والخدمة الاجتماعية والسياحة .