السجن 5 سنوات لشاب فيتنامي أصاب 8 أشخاص بفيروس كورونا

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قضت محكمة في فيتنام بسجن شاب 5 سنوات؛ لانتهاكه قواعد الحجر الصحي ونقله عدوى فيروس كورونا إلى عدة أشخاص.

وكان الشاب «لي فان تري» (28 عامًا) تسبب في نقله أمراضًا معدية خطرة إلى أشخاص آخرين «بعد ذهابه في يوليو إلى مسقط رأسه» في كا ماو من مدينة «هو تشي» منه وقت تصاعد الأزمة الوبائية؛ وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

وأدين الشاب بعدم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل لمدة 21 يومًا عند وصوله إلى «كا ماو»، وهي منطقة سَلِمت نسبيًّا من شر الوباء؛ علمًا بأنه قد شُخصت إصابته في 7 يوليو.

وأصيب 8 أشخاص بالمرض وتوفي أحدهم، حسبما نقلت «فرانس برس»، وشهدت البلاد أكثر من 540 ألف إصابة و13 ألف وفاة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 220 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.