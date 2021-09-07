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4 مدن تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة

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4 مدن تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة 4 مدن تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة
سجلت مدن المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن ورفحاء أعلى درجات الحرارة اليوم بواقع 45 درجة مئوية، في حين كانت أقل درجة مسجلة في السودة بـ 24. وعلى مستوى الرطوبة فقد بلغت أعلى نسبة في جدة وينبع بـ 95، في حين كانت أقل المدن رطوبة بريدة وحائل وسكاكا وحفر الباطن بواقع 25.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

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